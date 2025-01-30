Массовое производство AGI ускорит глобальные изменения в мире

Эксперт под псевдонимом punk6529 поделился мнением о будущем искусственного интеллекта (ИИ) и его зависимости от графических процессоров (GPU), которые играют ключевую роль в создании и обучении передовых моделей ИИ.
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