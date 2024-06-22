США закрывают российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке

Несмотря на возросшую нагрузку по оформлению документов Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла в США Анатолия Антонова.