США закрывают российские визовые центры в Вашингтоне и Нью-Йорке

Несмотря на возросшую нагрузку по оформлению документов Американские власти уведомили российских дипломатов о закрытии визового центра с отделениями в Вашингтоне и Нью-Йорке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла в США Анатолия Антонова.
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