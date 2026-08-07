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Daily Storm

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Зеленский прибыл в Белград для переговоров с Вучичем, это первый визит украинского президента в Сербию

Зеленский прибыл в Белград для переговоров с Вучичем, это первый визит украинского президента в Сербию

Сербский лидер ранее заявлял, что приезд политика не означает смены курса Белграда по антироссийским санкциямПрезидент Украины Владимир Зеленский прилетел в Белград по приглашению президента Сербии Александра Вучича.

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