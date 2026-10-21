В определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 6 октября 2026 г. № 5-КГ26-103-К2 сформулирован подход к разграничению договора подряда и договора купли-продажи будущей вещи.
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