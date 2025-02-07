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Добрый Мир

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  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    фон дыр ...как там её...проиграет Орбану только тогда, когда её вонючую тушку сожгут в ближайшем крематории Брюсселя.Трамп и Орбан уда...
  • Лев Добрый
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Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Pres Текст: Дмитрий Бавырин  54,6 тыс прочтений 2 дня назад Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы».

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
фон дыр ...как там её...проиграет Орбану только тогда, когда её вонючую тушку сожгут в ближайшем крематории Брюсселя.
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