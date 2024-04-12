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«Украинцы создавали европейцев!» Киевские генетики доказали, что украинцы и русские разные этносы -обмер черепов пока не производился

«Украинцы создавали европейцев!» Киевские генетики доказали, что украинцы и русские разные этносы -обмер черепов пока не производился

Пока украинцы создавали европейцев, человеческой жизни в России не было; граждане Украины являются прародителями и «колыбелью» белой расы на Земле; украинцы и россияне являются разными этносами и не являются генетически «родными» — «братскими народами».

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Алексадр Вовк-Михайлов
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Алексадр Вовк-Михайлов
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