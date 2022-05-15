Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Тампа» блокировала 26 бросков «Торонто» в 7-м матче. Хедман сделал 6 блоков, Макдона и Сирелли – по 4

«Тампа» блокировала 26 бросков «Торонто» в 7-м матче, 6 из них у Хедмана. «Лайтнинг» обыграли «Лифс» (2:1) и завершили серию первого раунда Кубка Стэнли в свою пользу (4-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх