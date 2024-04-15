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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 45 очков в 80 играх

Барбашев забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Колорадо». У него 45 очков в 80 играх

Форвард «Вегаса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:3 ОТ).  На счету россиянина стало 45 (19+26) очков в 80 играх в этом сезоне.

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