Двух жительниц Камчатки признали виновными в избиении мужчины из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации

Двое молодых людей из Петропавловска-Камчатского были осуждены за жестокое избиение 25-летнего мужчины, которому они причинили множество серьезных травм, в том числе открытую черепно-мозговую травму, переломы костей носа и ребер.
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