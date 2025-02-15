В Курской области завели дело после сброса БПЛА ВСУ взрывного устройства на дом

Уголовное дело о теракте возбудили в Курской области после того, как ВСУ с помощью БПЛА сбросили взрывное устройство на дом жителя Беловского района, сообщает пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.
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