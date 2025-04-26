То, что происходит в «демократической» Румынии перед президентскими выборами (воскресенье, 4 мая – первый тур, 18 мая – предположительный второй) в плане противоборства с уверенно идущей к победе национально-консервативной оппозицией даже фарсом уже не назовешь.