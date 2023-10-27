Reuters: США не координировали с Израилем удары по объектам в Сирии

В соответствии с информацией, полученной агентством Reuters от американского чиновника, Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.
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