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Reuters: США не координировали с Израилем удары по объектам в Сирии

Reuters: США не координировали с Израилем удары по объектам в Сирии

В соответствии с информацией, полученной агентством Reuters от американского чиновника, Соединенные Штаты не согласовывали с Израилем удары, нанесенные истребителями F-16 по двум объектам на территории Сирии.

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