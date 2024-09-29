Губерниев посмеялся над желанием Вяльбе разбомбить Лондон, процитировав Пушкина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высмеял президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая в недавнем интервью предложила разбомбить британскую столицу ради возвращения российских лыжников на международные старты.
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