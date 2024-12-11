Орбан заявил о конце либерального миропорядка

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 10 декабря на открытии корпусов Венгерского ветеринарного университета, заявил, что либеральный порядок мира подошел к концу, и в выигрыше окажутся те государства, которые "максимально используют свои силы".