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Орбан заявил о конце либерального миропорядка

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая 10 декабря на открытии корпусов Венгерского ветеринарного университета, заявил, что либеральный порядок мира подошел к концу, и в выигрыше окажутся те государства, которые "максимально используют свои силы".

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