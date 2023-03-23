Газета Труд

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Бойфренды и кешбэки никуда не денутся

Бойфренды и кешбэки никуда не денутся

Главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Владимир Пахомов рассказал «Труду», что нам сулит недавно принятый закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном языке РФ».

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