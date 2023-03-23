Бойфренды и кешбэки никуда не денутся

Главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Владимир Пахомов рассказал «Труду», что нам сулит недавно принятый закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном языке РФ».
Главный редактор портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова Владимир Пахомов рассказал «Труду», что нам сулит недавно принятый закон «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном языке РФ».
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