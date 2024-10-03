"Никакой брачный договор между нами никогда не заключался". Владислав Бакальчук заявил, что подал иск к бывшей жене

Владислав Бакальчук в своём телеграм-канале заявил, что подал иск в Савёловский суд Москвы к своей бывшей жене Татьяне (ранее она вернула себе девичью фамилию Ким) и ООО "РВБ" с требованием "признать ничтожной сделку по передаче домена Wildberries".