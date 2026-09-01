США одобрили продажу Ираку военных вертолётов на $800 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Ираку военных вертолётов на сумму $800 млн, передаёт Reuters. Основным подрядчиком по сделке станет американская компания Bell Textron, расположенная в Форт-Уэрте, штат Техас, говорится в статье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым