Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Васса А Б
    лучше бы сожрал, уродов, ради забавы убивающих животныхВ Тверской област...
  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Геройский Дядька -здоровья Тебе .Собак в Тверской ...
  • анатолий андреев
    Это уже конченые отморозки! После отсидки их надо ссылать на крайний север НАВСЕГДА!!Два жителя Твери ...

В Тверской филармонии состоится фестиваль джазовой музыки

В Тверской филармонии состоится фестиваль джазовой музыки

В Тверской филармонии пройдет музыкальный фестиваль джаза “SUMMERTIME”. 10 июня игрой на музыкальных инструментах зрителя удивит Государственный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх