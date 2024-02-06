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Башмет заявил, что уехавшие артисты сами себе подписали приговор

Башмет заявил, что уехавшие артисты сами себе подписали приговор

Народный артист СССР, знаменитый альтист, дирижер, педагог, общественный деятель, Герой Труда Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР, четырех Государственных премий Российской Федерации и премии «Грэмми» Юрий Башмет прокомментировал сегодняшнюю ситуацию, когда многие успешные артисты уехали с началом СВО за рубеж.

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