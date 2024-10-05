В Петербурге за взятку задержали зампреда комитета по инвестициям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября, ФедералПресс. В Санкт-Петербурге с поличным задержали чиновника, уже получившего 23,5 млн рублей в качестве взятки за содействие в подписании договоров аренды земельных участков, когда ему доплачивали еще 1,5 млн рублей.