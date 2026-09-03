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Zero Hedge

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Futures Flat As Yields Ignore Oil Meltup

Futures Flat As Yields Ignore Oil Meltup

Futures Flat As Yields Ignore Oil Meltup Futures are flats with Tech in line and small caps lagging even as bond yields dip 1bp across the curve, ignoring the continued rise in oil.

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