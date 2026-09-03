Futures Flat As Yields Ignore Oil Meltup Futures are flats with Tech in line and small caps lagging even as bond yields dip 1bp across the curve, ignoring the continued rise in oil.
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