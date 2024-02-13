Тренер Аргентины U23 Маскерано не прочь, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде: «Для такого игрока, как он, двери открыты»

«Все уже знают о нашей дружбе с Лео. Для такого игрока, как он, двери в нашу команду открыты, но, конечно, все будет зависеть от него и от его обязательств [перед «Интер Майами]», – сказал главный тренер олимпийской сборной Аргентины.