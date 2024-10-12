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Трехочковый Шакила Харрисона после скидки Нандо Де Коло и блок-шот Марюса Григониса – лучшие моменты 2-го раунда Евролиги

Первые места в Топ-10 заняли дуэт из «Виллербана» Шакил Харрисон – Нандо Де Коло, а также защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис.

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