Приглашаем мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет провести учебный год (2026–2027) с пользой для души и ума! Занятия проводятся каждое воскресенье с 9:00 до 12:30 в молитвенном доме преподобного Порфирия Кавсокаливита (ориентир — рядом с 4 й школой).