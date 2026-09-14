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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Приглашаем мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет провести учебный год (2026–2027) с пользой для души и ума! Занятия проводятся каждое воскресенье с 9:00 до 12:30 в молитвенном доме преподобного Порфирия Кавсокаливита (ориентир — рядом с 4 й школой).

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