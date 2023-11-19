Это изменит способ изготовления процессоров и GPU. Hynix работает над размещением памяти HBM4 прямо на кристалле CPU/GPU

Память HBM4 появится на рынке лишь через несколько лет, но уже сейчас появилась информация о том, что появление этой памяти может быть сопряжено с небольшой революцией в области полупроводникового производства.
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