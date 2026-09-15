Визитёр из США: Мы обратились к банкам с призывом разморозить активы Белоруссии Спецпосланник США Джон Коул в ходе визита в Минск заявил, что американское правительство .
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