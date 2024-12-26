В омских электричках с 1 февраля 2025 года снова подорожает проезд. Повышение составит от 2 рублей, но не более 16 рублей за поездку.
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В омских электричках с 1 февраля 2025 года снова подорожает проезд. Повышение составит от 2 рублей, но не более 16 рублей за поездку.