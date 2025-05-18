Алиев поехал к Зеленскому на саммит ЕС «душить Россию»

Elena Compton

Знаете , дорогой автор, я вот не думаю что все так однозначно… азеры конечно имеют соответствующую репутацию, но может в данном случае это и хорошо … вот вы уверены что они нам не принесут в клюве информацию что там и как было ? А на них никто и не подумает …, так что и «мрази» могут пригодится такой большой Империи… Я лично разделяю ваше отношение к ним внутри страны - вот с этими и надо бороться, а что там за границами - в Кремле разберутся , им точно не нужна ваша помощь! )))))