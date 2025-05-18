Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Зеленский ошибся в самом начале- его избрал народ не из- за уважения, а « против Порошенко». А он возомнил себя незна...Всё резко поменял...
  • Alex Nемо
    Вот тут прямо таки интересно становится. А СК имеет право провести проверки доходов-расходов прокурорской челяди и их..."Прокурор в доле?...
  • Наталия
    Это такой друг и партнер, к которому лучше не поворачиваться спиной, может улыбаясь всадить нож.Алиев поехал к Зе...

Алиев поехал к Зеленскому на саммит ЕС «душить Россию»

Алиев поехал к Зеленскому на саммит ЕС «душить Россию»

БлокнотРУ ранее президент Азербайджана вместо Дня Победы в Москве отправился к овцам Азербайджанский лидер прибыл в Тирану, столицу Албании, где страны ЕС будут обсуждать санкции против РФ.

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Комментарии
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Elena Compton
Знаете , дорогой автор, я вот не думаю что все так однозначно… азеры конечно имеют соответствующую репутацию, но может в данном случае это и хорошо … вот вы уверены что они нам не принесут в клюве информацию что там и как было ? А на них никто и не подумает …, так что и «мрази» могут пригодится такой большой Империи… Я лично разделяю ваше отношение к ним внутри страны - вот с этими и надо бороться, а что там за границами - в Кремле разберутся , им точно не нужна ваша помощь! )))))
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11 час.
Николай Аленов
В ответ на это надо в России очистить все рынки от зверьков из азербайджана! Иль Хам ждёт дома своих подданных .
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10 час.
Наталия
Это такой друг и партнер, к которому лучше не поворачиваться спиной, может улыбаясь всадить нож.
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5 час.
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