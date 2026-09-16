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Царьград

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Мошенник 42 раза заправился за счёт каршеринга на 514 тысяч

Мошенник 42 раза заправился за счёт каршеринга на 514 тысяч

Балашихинский суд вынес приговор по делу о хищении средств при оплате горючего. Осуждённый 42 раза воспользовался корпоративным счётом каршерингового сервиса, чтобы заправить автомобили, не принадлежавшие ему.

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