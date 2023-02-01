В Минобороны России раскрыли попытку «ментального блицкрига» Запада

Россия столкнулась с попыткой Запада провести блицкриг ментальной войны в феврале-марте 2022 года. Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, почему затея Запада с молниеносной войной в экономической и ментальной сферах провалилась.
Россия столкнулась с попыткой Запада провести блицкриг ментальной войны в феврале-марте 2022 года. Советник министра обороны Андрей Ильницкий рассказал, почему затея Запада с молниеносной войной в экономической и ментальной сферах провалилась.
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