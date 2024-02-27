Под Тверью Opel врезался в отбойник

Ранним утром 26 февраля под Тверью произошло ДТП. Подробности рассказали в ГИБДД региона. Авария случилась на 204 километре автодороги М-10 «Россия», где водитель Opel ехал в сторону Москвы по крайней левой полосе.
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