В Астрахани произошла массовая драка между иностранными студентами

Причину крупной разборки, попавшей на видео, установить так и не удалось. Даже в суде. Молодые люди, которые получают высшее образование в одном из престижных вузов Астраханской области, устроили массовую потасовку ранним утром 19 мая возле жилого дома на улице Красной Набережной.