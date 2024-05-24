В Астрахани произошла массовая драка между иностранными студентами

Причину крупной разборки, попавшей на видео, установить так и не удалось. Даже в суде. Молодые люди, которые получают высшее образование в одном из престижных вузов Астраханской области, устроили массовую потасовку ранним утром 19 мая возле жилого дома на улице Красной Набережной.
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