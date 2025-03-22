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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кросби набрал очки в 6-м матче подряд – 1+1 против «Коламбуса». У капитана «Питтсбурга» 76 баллов в 69 играх сезона

37-летний капитан «Питтсбурга» забил гол и сделал передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (6:3).

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