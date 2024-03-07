Регата имени Игоря Ченцова откроет турнир Tenzor International Cup

Регату имени председателя президиума, первого вице-президента Всероссийской Федерации Парусного спорта Игоря Викторовича Ченцова включили в спортивную программу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии