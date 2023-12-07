Террор как метод

Для США уничтожение Крымского моста – «ключ к победе Украины», а убийство И. Кивы – «спецоперация» Николай Петров Украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как ATACMS и немецкие ракеты Taurus.
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