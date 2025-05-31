Непонятный клев берша

﻿﻿Такая ситуация встречается крайне редко. Могу ли я таким образом спасти троих товарищей одновременно, имея подавляющее преимущество? Часто бывает наоборот — я доволен пойманной мелкой рыбой, но стараюсь менять наживку как можно чаще, «тестировать» новые места, пробовать разные веса и т д.