"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

"У ДУМ есть зарубежные покровители..." Лучше расскажите, о покровителях этой банды экстримистов в России. Кто их крышует, и оберегает от уголовного преследования? Кто вручает им ордена за заслуги перед Россией? Догадываетесь?

Сергей Ипатов

Этот дум с его поездками в турцию только вершина айсберга - очень многие исламские духовники едут получать духовное образование за пределы России. Эта практика, получившая в свое время столь широкое распространение должна быть признана опасной и прекращена. Все кто ведет службы в России, образование должны получать только в России, тщательно фильтроваться и распространять русский культурный код, а не чужой, сознательно заносимый извне, и точно не содержать в себе никаких закладок с дальним прицелом против нас, коренных народов России. Это мы должны транслировать идеи в мир, но не нам крайне радикальные и дикие даже для многих самих мусульман обычаи