Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Успехов ФСБ и прочим нашим спецслужбам в их сложнейшей, но очень нужной России работе!И вот уже «плакал...
  • Elena
    Диаспоры - это узаконенные ОПГ. Их не должно быть на российской земле. За вмешательство в судебный процесс - всех пос...Из кадетов в вахх...
  • Александр Салтановский
    "1. В Китае нет бесплатных коммунальных услуг." А у нас они есть???! Список пожалуйста в студию!!!Китайская реально...

"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ

Телеведущий Руслан Осташко честно высказался о поездке руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Турцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
&quot;У ДУМ есть зарубежные покровители...&quot; Лучше расскажите, о покровителях этой банды экстримистов в России. Кто их крышует, и оберегает от уголовного преследования? Кто вручает им ордена за заслуги перед Россией? Догадываетесь?
Ответить
7 час.
Сергей Ипатов
Этот дум с его поездками в турцию только вершина айсберга - очень многие исламские духовники едут получать духовное образование за пределы России. Эта практика, получившая в свое время столь широкое распространение должна быть признана опасной и прекращена. Все кто ведет службы в России, образование должны получать только в России, тщательно фильтроваться и распространять русский культурный код, а не чужой, сознательно заносимый извне, и точно не содержать в себе никаких закладок с дальним прицелом против нас, коренных народов России. Это мы должны транслировать идеи в мир, но не нам крайне радикальные и дикие даже для многих самих мусульман обычаи
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх