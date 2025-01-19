Телеведущий Руслан Осташко честно высказался о поездке руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) России в Турцию.
"РАССАДНИК ЭКСТРЕМИЗМА": ТЕЛЕВЕДУЩИЙ ЧЕСТНО ВЫСКАЗАЛСЯ О ПОЕЗДКЕ ДУМ В ТУРЦИЮ
Комментарии
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Константин Самарин
"У ДУМ есть зарубежные покровители..." Лучше расскажите, о покровителях этой банды экстримистов в России. Кто их крышует, и оберегает от уголовного преследования? Кто вручает им ордена за заслуги перед Россией? Догадываетесь?
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7 час.
Сергей Ипатов
Этот дум с его поездками в турцию только вершина айсберга - очень многие исламские духовники едут получать духовное образование за пределы России. Эта практика, получившая в свое время столь широкое распространение должна быть признана опасной и прекращена. Все кто ведет службы в России, образование должны получать только в России, тщательно фильтроваться и распространять русский культурный код, а не чужой, сознательно заносимый извне, и точно не содержать в себе никаких закладок с дальним прицелом против нас, коренных народов России. Это мы должны транслировать идеи в мир, но не нам крайне радикальные и дикие даже для многих самих мусульман обычаи
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6 час.
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