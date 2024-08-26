Подведены итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы»

В столице подвели итоги конкурса «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Победителей наградили на Дне производительности труда и наставника, который стал частью форума-фестиваля «Территория будущего.
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