Истории россиянок, которых годами истязали мужья. «Я каталась по земле и не могла вдохнуть»

Депутат Останина: уголовные дела о домашнем насилии годами не доходят до суда Разбитые губы, вырванные волосы, сломанные вещи, запреты, унижения и оскорбления со стороны партнера — не получив помощи в полиции, сотни россиянок решаются говорить о своей боли в интернете.