Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

Истории россиянок, которых годами истязали мужья. «Я каталась по земле и не могла вдохнуть»

Истории россиянок, которых годами истязали мужья. «Я каталась по земле и не могла вдохнуть»

Депутат Останина: уголовные дела о домашнем насилии годами не доходят до суда Разбитые губы, вырванные волосы, сломанные вещи, запреты, унижения и оскорбления со стороны партнера — не получив помощи в полиции, сотни россиянок решаются говорить о своей боли в интернете.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии