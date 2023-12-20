О буме пластических операций перед Новым годом рассказали хирурги в Новосибирске

О том, что красотки порой готовы на все, чтоб затмить всех своим великолепием, в разговоре с VN.ru поделился пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор медицинского факультета НГУ Вадим Зотов.
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