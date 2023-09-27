Город реализовал на торгах более 8 тыс. объектов с начала года

За первые восемь месяцев 2023 года в столице на торгах реализовано более восьми тысяч объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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