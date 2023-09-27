Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Ты себя сначала накажи за свои подлости, краказябра!Фотовыставка «Пут...
  • Юрий Мешков
    Мне по фигу комфортная среда в Москве, я хочу комфортную среду там где живу!!!Путин: Москва ощу...
  • Виктор Луговой
    Интересно, - для умурунди русский такой же вазунгу, как любой белый бвана?Африканский язык ...

Город реализовал на торгах более 8 тыс. объектов с начала года

Город реализовал на торгах более 8 тыс. объектов с начала года

За первые восемь месяцев 2023 года в столице на торгах реализовано более восьми тысяч объектов. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх