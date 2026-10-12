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Африка ждет наших инвестиций больше. чем наших товаров

Африка ждет наших инвестиций больше. чем наших товаров

Можно ли сейчас идти в Африку и с чем? Любят ли африканцы Россию или только Путина? Могут ли вас в Африке обмануть и как?EPA/TASS читайте на monocle.

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