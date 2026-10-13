В Шенкурске открыли обновленное здание средней школы

На модернизацию было выделено 94,5 млн рублей.Теперь в школе учатся 582 ребенка. Акцент сделан на естественно-научном направлении: в кабинетах химии, физики и биологии установлено современное оборудование, подведены вода и электричество.
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