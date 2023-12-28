Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

Politiki.net Начну с конца - есть у россиян поговорка, про попытку умаслить волка кормежкой, однако тот, по итогу, все равно на лес с надеждой смотрит.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
проверить законность выдачи паспортов РФ, причём не только у абхазов, а у граждан всех бывших республик, и показательно лишить их, кроме того перекрыть источники финансирования и бизнеса, что не проживём абхазских мандаринов, армянского коньяка и нелегальных среднеазиатских мигрантов, или что там ещё бывшие республики нам поставляют, а они пусть попробуют прожить без трудового и бизнес рынков РФ.
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16 час.
CM
C Major
Аршак!А ведь армянский -то коньяк то же уже не ваш,не армянский - ваши уже продали завод и марку  французу,а тот запретил продавать в Россию...
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16 час.
Владимир Карпов
Пока Россия будет добренькой ко всем народам, кроме своих же россиян, так и будут все на нас ездить и нас же оплёвывать ...!!! И доколе это будет продолжаться ???
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15 час.

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