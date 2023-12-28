"Никакой "Пицунды" русским - это наше культурное наследие и народное достояние", - в Абхазии выступили против передачи объекта РФ

Аршак Меликджанян проверить законность выдачи паспортов РФ, причём не только у абхазов, а у граждан всех бывших республик, и показательно лишить их, кроме того перекрыть источники финансирования и бизнеса, что не проживём абхазских мандаринов, армянского коньяка и нелегальных среднеазиатских мигрантов, или что там ещё бывшие республики нам поставляют, а они пусть попробуют прожить без трудового и бизнес рынков РФ.

CM C Major Аршак!А ведь армянский -то коньяк то же уже не ваш,не армянский - ваши уже продали завод и марку французу,а тот запретил продавать в Россию...