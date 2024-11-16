Миллионы из воздуха.

Прокуроры обнулили счета бывшей чиновницы Росприроднадзора Три десятка банковских счетов было обнаружено у замдиректора небольшой структуры Росприроднадзора, проводящей исследования и анализы воздуха, воды и почвы.
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