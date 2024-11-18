Экономист Чеглов заявил о возможном снижении цен на мандарины перед праздниками

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов заявил в интервью агентству "Прайм", что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре-январе, однако к Новому году ситуация может измениться.