Экономист Чеглов заявил о возможном снижении цен на мандарины перед праздниками

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Вячеслав Чеглов заявил в интервью агентству "Прайм", что цены на мандарины традиционно растут в период высокого спроса в ноябре-январе, однако к Новому году ситуация может измениться.
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