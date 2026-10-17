МОСКВА, 17 октября, ФедералПресс. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении почти 150 вражеских БПЛА, которые пытались атаковать Москву прошлой ночью.
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