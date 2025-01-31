Боец ВСУ признался в изнасиловании восьми женщин и 22 убийствах под Курском

Следственный комитет России обнародовал кадры признательных показаний пленного бойца Вооружённых сил Украины Евгения Фабрисенко, который рассказал об убийстве 22 мирных жителей в курском приграничном селе Русское Поречное.
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