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Боец ВСУ признался в изнасиловании восьми женщин и 22 убийствах под Курском

Боец ВСУ признался в изнасиловании восьми женщин и 22 убийствах под Курском

Следственный комитет России обнародовал кадры признательных показаний пленного бойца Вооружённых сил Украины Евгения Фабрисенко, который рассказал об убийстве 22 мирных жителей в курском приграничном селе Русское Поречное.

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