Мужчине якобы уже одобрили подписание контракта с Минобороны, утверждают СМИ.Дмитрий Артамошин, известный как «богородский маньяк» и обвиняемый в убийстве двух женщин, подписал контракт с Минобороны и, по данным телеграм-канала SHOT, отправится в зону проведения СВО.