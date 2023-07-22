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Главное – любовь: «Дорога к дому» победила на фестивале «В Кругу семьи»

Главное – любовь: «Дорога к дому» победила на фестивале «В Кругу семьи»

Фильмом-победителем XVIII Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», проходившем в Ярославле с 8 по 11 июля, стала картина режиссёра Ивана Шерстникова «Дорога к дому».

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